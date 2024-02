HATAW ang love life ng mommy ni TV host-actress Anne Curtis.

Sa kanyang Instagram account, ipinagmalaki ni Mommy Carmen ang pag-celebrate nila ng kanyang boyfriend na si Jayde Guzman Estudillo ng Valentine’s Day pati na monthsary.

Nag-share rin siya ng isang slideshow ng mga sweet photo nila together.

“Happy Valentine and Happy Monthsary to love,” say ni Mommy Carmen.

“Thank you for loving me everyday specially my craziest in this world,” dagdag pa niya.

Sa post ni Mommy Carmen, makikita ang support ng anak niyang si Anne na ni-like ang masayang buhay pag-ibig ng kanyang ina. (Issa Santiago)