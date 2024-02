Mamumuhunan ang Manila Electric Company ng P280 milyon para sa switching station na magseseguro na maasahan at stable ang kuryente para sa Metro Manila Subway project na nakatakdang matapos sa 2026.

Sabi ng Meralco kahapon, nagpirmahan na ang Department of Transportation at Meralco para sa Meralco Operating Center sa Pasig City para sa Metro Manila Subway Project 115 kV switching station na ilalagay sa Barangay Ugong, Valenzuela City.

Sabi ni DoTr Secretary Jimmy Bautista, hindi uusad ang proyekto kung wala ang Meralco dahil kakabit ang Metro Manila Subway Project sa distribution network nito.

Tatakbo mula Mindanao Avenue sa Quezon City ang Metro Manila Subway Project hanggang Ninoy Aquino International Air-port Terminal 3 sa Pasay City. Mahigit 21 kilometro ang haba nito at 17 ang stations ang nakaplano rito para sa first phase. at mapabibilis nito ang biyahe na magiging 45 minuto na lamang imbis na isang oras at 10 minuto.

Ang underground depot ng proyekto ay itatayo sa apat na ektaryang pro¬perty sa Valenzuela. (Eileen Mencias)