Mata-mata akting pinalakpakan: Khalil Ramos, Ashley Ortega murahan, talakan trending sa X

Trending ang pagmumura, panlalait nina Khalil Ramos, Ashley Ortega sa isa’t isa, sa X!

Ang bongga nga ng eksena ng dalawa, at puring-puri ng mga faney ang husay sa pag-arte ng dalawa.

Sabi nga nila, mas bagay na bigyan ng proyekto ang dalawa, dahil kuhang-kuha nila ang mga mata-mata acting, ha!

Ang bongga ng mga dialogue nina Khalil, Ashley, ha!

Heto nga ang nakakakilabot na palitan nila ng dayalog:

“Sumakay lang ako sa put!#$ in@ trip mo, dahil kaya kitang gamitin, dahil marami kang pera. ‘Yun lang naman ang kaya mong ibigay, pera lang, bukod doon, ano pa? Sige, ibibigay ko sa iyo, ang hitsura mo? Sinong magkakagusto sa iyo, sa ugali mong `yan? Tang!@#$ nakakairita ka, sobra kang desperado mong tao…,” sabi ni Khalil.

“Kapal ng mukha mo, tang!@#% ka. Eh ikaw, anong achievement mo, maging linta? Naawa lang ako sa iyo, without me, who the hell would give a shit about you?” sey naman ni Ashley.

At `yun na nga, trending agad, at heto nga ang mga papuri sa kanila:

“Ang galing nina Ashley at Khalil. Mata sa mata aktingan. Gusto ko `yung nagbabanatan sila while nag-aaway.”

“Napakaganda, napakahusay, ganito dapat ang aktingan. Nanlalalamon sa aktingan ang dalawa. Iba ang husay niyo.”

“Last year pa ito pinalabas sa Cinemalaya, pero ngayon ko lang napanood sa Netflix, ang panalong-panalo aktingan nila.”

“Sana bigyan ng big break sina Khalil at Ashley. Ang galing nila.”

“Ang husay nila sa sigawan na may emosyon, at hindi lang `yung puro litid ang nilalabas.”

“Ang ganda ng chemistry nila. Patok na patok sila.”

“Shutaaaaa ang huhusay nila.”

Well, ang pelikulang ‘As If It’s True’ nga ang tinutukoy ng mga tao sa kahusayan nina Khalil at Ashley. At oo naman, walang duda na super husay talaga nilang dalawa. (Dondon Sermino)