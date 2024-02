Martin Nievera nanguna sa thanksgiving party ni Pops

Bibilib ka talaga sa samahan ng ex-couple na sina Pops Fernandez at Martin Nievera, ha!

Grabe silang magsuportahan.

Kahit nasabi ni Pops na noong naghiwalay sila ni Martin bilang mag-asawa ay nagalit talaga siya rito at bumilang ng maraming taon bago sila nagkasundong muli bilang magkaibigan, hindi naman matatawaran ang suportang ibinibigay nila sa isa’t isa.

Sa 40th anniversary concert nga ni Pops sa The Theatre at Solaire noong February 9 & 10, ang ‘Always Loved: A Pops Fernandez Concert’, si Martin ang special guest ni Concert Queen.

Katuwa nga na sa autograph signing and picture taking after the two-night concert ay sinamahan din ni Martin si Pops sa pagharap sa VIP fans.

At hindi lang iyon, noong Sunday kasi ay si Martin ang nanguna sa thanksgiving party ni Pops para sa successful two-night concert niya.

Ang aga ngang dumating ni Martin sa Ralph’s Wines and Spirits sa may Arnaiz Ave., Makati City para sa nasabing selebrasyon.

Sabi nga ni Pops, “Si Martin naman, palaging nandiriyan to support me, kaya always thankful din ako!”

Si Martin naman ay palaging nagsasabi na he will always be there for Pops.

Nasa thanksgiving party nga rin pala ni Pops si Rowell Santiago na siyang direktor ng kanyang anniversary concert.

Nakatsikahan din namin doon si Teacher Georcelle Dapat-Sy na nagsilbi namang creative director ng ‘Always Loved’.

At ang maganda pa ay umuwi na rin ng Pilipinas ang anak nilang si Ram Nievera kaya mas masaya ang nasabing selebrasyon.

Sabi nga ni Pops, na-happy siya na kasama nila si Ram.

Anyway, marami ang nagsa-suggest kay Pops na magkaroon ng repeat ng ‘Always Love’ at kung puwede ay ilibot niya ang concert sa Pilipinas at magkaroon na rin siya ng USA and Canada tour.

“Thinking about it. I’ll let you know kung may repeat na,” tsika pa ni Pops.

Bongga! (Jun Lalin)