Martin Nievera kinabog sina KZ, Bamboo sa bulag na teenager

Agaw eksena agad ang isang bulag na teenager sa kabubukas pa lang na talent show ng ABS-CBN, ha!

Imagine, napaikot agad ng upuan si Martin Nievera kay Failene nang sumalang ito sa auditions ng ‘The Voice Teens’.

Unang nakakuha ng three-chair turn si Failene sa bagong season ng ‘The Voice Teens’ na ipinalabas nitong weekend (Feb. 17, 18).

“She’s in my hands already,” sey ni Coach Martin sa kapwa coaches na sina KZ Tandingan at Bamboo na sabay umikot sa bandang huli ng kanta.

“In every song that you sing, you see the world in a different light. You probably see the world in a nicer way than we see it,” dagdag pang chika ni Martin.

Halos maiyak naman si KZ nang makita si Failene dahil nagsisilbi talaga siyang inspirasyon sa kabila ng kanyang pagiging bulag.

“Even if you say you are totally blind, when you perform, you allow us to see the world through your voice and that’s a very special gift,” komento pa ni KZ.

“Competitive pala ito. Bagay na bagay ka dito,” sabi naman ni Bamboo nang ipaalam sa kanila ni Failene na atleta rin ito sa sports na running at long jump.

Sa huli nga ay pinili ni Failene si Coach Martin dahil idol na idol umano niya ito simula pa noong bata siya.

Mapapanood ang ikatlong season ng ‘The Voice Teens’ tuwing Sabado at Linggo sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, and TV5.

Bongga! (Dondon Sermino)