Marino naburyong sa LQ kay GF, nagpaputok ng baril arestado

ARESTADO ang isang miyembro ng Philippine Navy (PN) matapos itong magpaputok ng baril makaraan nilang mag-away ng kanyang girlfriend sa Naic, Cavite noong Linggo.

Kasong paglabag sa Republic Act 11926 o An Act Penalizing Wilful and Indiscriminate Discharge of Firearms ang isasampang kaso laban sa suspek na si alyas ‘Rodel’, second class sa PN.

Dinakip ang sundalo nang magreklamo ang isang residente sa pambubulabog umano nito sa Barangay Latoria sa Naic habang naka-uniporme bandang alas 2:40 nang madaling araw.

Kasama ng kanyang kapwa sundalo, nagtungo umano ang suspek sa bahay ng kanyang girlfriend kung saan nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa.

Nagkasigawan umano ang dalawa hanggang sa ilang beses na nagpaputok ng baril ang suspek na nakabulabog sa mga residente.

Pagkatapos nito’y umalis ang suspek at kasama nito sakay ng motorsiklo patungo sa direksyon ng Tanza.

Nagsagawa ng operasyon ang pulisya na nagresulta sa pagkakadakip sa suspek. Narekober din ang ginamit nitong baril. (Gene Adsuara)