Lovi Poe uuwi ng ‘Pinas para sa special announcement

Pauwi na ng Pilipinas si Lovi Poe.

Bukod nga sa paparada siya sa Panagbenga Flower Festival ng Baguio City kung saan ay sasakay siya sa float ng SCD Skin Care ay may ilan pa siyang nakatakdang gawin sa pag-uwi niya sa bansa.

May special announcement din na gagawin si Lovi, pero secret pa raw.

Nakatakda nga siyang humarap sa entertainment press para sa bagay na iyon.

Hindi ang tungkol sa pagkakasama niya sa cast ng Hollywood movie na ‘Bad Man’ na shinoot niya sa Alabama, USA ang gagawing special announcement ni Lovi.

Iba pa, na dapat daw abangan.

Kung iniisip n’yo na baka buntis na si Lovi at magkakaanak na sila ng kanyang mister na si Monty Blencowe ay mali ‘yon.

Basta wait na lang.

Samantala, one week lang daw ang itatagal ni Lovi sa Pilipinas at babalik din siya kaagad sa Amerika.

‘Yung two movies na gagawin niya sa Regal Entertainment, Inc. ay medyo made-delay raw dahil may mga inaayos pa.

‘Yun na!