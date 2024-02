Kaaliw bardagulan kay Vice Ganda: Karla Estrada ‘pinulutan’ ng mga basher 

Mula pa noong Sabado ng hapon hanggang sa sinusulat ito ay patuloy pa rin ang pamba-bash kay Karla Estrada at sa ‘It’s Showtime’ dahil sa guesting ng nanay ni Daniel Padilla sa Kapamilya noontime show.

Tila hindi nagustuhan ng solid viewers ang pag-guest ni Karla sa segment na ‘EXpecially For You’ para samahang pumili ng makaka-date ang BFF at pinsan niyang si Via Veloso bilang searcher sa nabanggit na portion ng noontime show nina Vice Ganda, Vhong Navarro, Kim Chiu, Amy Perez, at iba pa.

Kalat nga sa X (dating Twitter) ang videos na nagpapakita ng iba’t ibang aksiyon at sinabi ng nanay ni Daniel na para sa netizens ay offensive. Hindi nga nagustuhan ng madlang pipol sa online world ang mga pinaggagawa ni Karla sa show.

Binatikos ng netizens ang ginawang ‘changes’ daw sa pinag-uusapang portion ng Kapamilya noontime show. Naiba ng slight ang format dahil sa guesting ni Karla at maging ang pagpaparinig niya sa supervising producer na si Lani Gutierrez ay hindi rin bet ng netizens, ha!

“Nakakaloka, pinag-guest na nga at sadyang binali ‘yung segment tapos paparinggan pa ‘yung producer ng show na kesyo ‘di na namamansin. Daserb mong anchahin sa Twitter (X) today Karla.”

After makipagkuwentuhan nina Vice, Vhong, Karylle, at Jhong Hilario kay Karla at Via at bago ipakilala ang searchees na pagpipilian ni Via ay nagsalita si momshie Karla ng, “Wala naman si Lani,” pero sinagot siya ni Vice ng “Hoy, ‘wag ka ngang ano, baka mapagalitan tayo rito.”

Dinagdagan pa ni Karla ang sinabi niya patungkol sa supervising producer ng show, “Si Lani hindi na namamansin ‘yan sa akin,” pero muli siyang inawat ni Vice.

Hindi rin nagustuhan ng viewers ang tila pang-aagaw ni Karla sa song number ni Lyka Estrella para sa nabanggit na segment ng show.

Pero ang numero unong dahilan ng bashing sa guesting ni momshie Karla ay dahil sa isyung politics.

Sa inis raw ng ibang viewers ay lumipat sila sa ‘Eat Bulaga’ kung saan masayang naglaro sa ‘Peraphy’ segment si Enrique Gil.

Komento pa ng ilang solid madlang pipol sa mismong Facebook page ng noontime show, sana huwag na raw ulitin ang pagge-guest kay Karla.

Anyway, dedma si Karla sa mga bash sa kanya sa social media dahil nitong Linggo ay flinex pa niya sa kanyang Instagram story ang artcard ng ‘It’s Showtime’ na nagsasabing trending sila nationwide with 271,236 + peak concurrent viewers na may caption na, “Thank You Madlang People!!! Namusa natin ang isa’t isa!!!”

Pero in fairness, marami rin naman ang naaliw sa muling pagsampa ni Queen Mother sa noontime show na dati rin siyang kasama bilang isa sa mga hurado sa ‘Tawag ng Tanghalan’. Marami rin ang naaliw sa bardagulan nila ni Vice on air, ha!

Oh well, abangan natin kung may next guesting pa si Karla sa ‘It’s Showtime’, ha!

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)