Jonas Sultan pukpukan training laban sa Hapon

BATAK ang pangangatawan ni two-time time world challenger Jonas “One Punch Zorro” Sultan kasunod ng matinding ensayong sa Amerika para sa nalalapit na bakbakan kontra Japanese prospect Riku Masuda para sa eight-round bantamweight bout sa darating na Sabado, Pebrero 24, sa National Sumo Arena sa Tokyo, Japan.

Isa sa undercard ng main event clash nina dating eorld champion at challenger Jerwin “Pretty Boy” Ancajas at World Boxing Association (WBA) 118-pound titlist Takuma Inoue ang magiging laban ng 32-anyos na tubong Tampilisan, Zamboanga City.

Matindi ang paghahandang isinagawa ng dating WBO Intercontinental 118-lb titlist sa pamosong Wild Card Gymnasium sa Los Angeles City, California kasama si junior-lightweight contender Mark “Magnifico” Magsayo para sa unang sabak ngayong taon.

Todo ang ginawang pagpapakondisyon ni Sultan sa pangangalaga ng batikang international trainer na si Marvin Somodio at coach Lucas “Ting” Ariosa na planong sundan ang impresibong panalo laban sa Amerikanong si Frank Gonzalez na ginulpi sa pamamagitan ng eight-round unanimous decision sa super bantamweight battle noong Seyembre 6 para sa nag-iisang laban noong isang taon na ginanap sa Whitesands Events Center sa Plant City sa Florida sa Amerika.

Matagal nabakante si Sultan (19-6, 11KOs) matapos na mabigo laban kay English boxer Paul “Baby-Faced Assassin” Butler para sa bakanteng World Boxing Organization (WBO) title noong Abril 22, 2022 na nagresulta sa 12-round unanimous decision sa Echo Arena, Liverpool, England.

Patuloy na naghahabol sa world rankings si Sultan na kasalukuyang No. 6 sa WBO title ni Jason Moloney ng Australia na nakalinyang labanan si Reymart “Assassin” Gaballo ngayong taon, habang parte rin ng Teiken Promotions ang dalawa pang world title fight sa pagitan nina Alexandro “Peque” Gonzales at Junto Nakatani para sa WBC 118-lb belt at bakbakang Kosei Tanaka at Christian Bacasegua Rangle para sa bakanteng WBO super flyweight crown.

Samantala, tatangkain ng malapit na kaibigan ni Sultan na si Ancajas na maagaw ang titulo sa mas nakababatang Inoue, kapatid ni undisputed junior featherweight champion “The Monster” Naoya Inoue.

Nakatakda sanang ganapin ang laban noong Nobyembre 15, 2023 subalit naurong ito matapos magtamo ng rib injury si Inoue ilang linggo bago ang laban. (Gerard Arce)