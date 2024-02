Iba’t ibang senyales na may sakit ang pet

Alam nyo bang maraming signs para malaman kung may sakit ang alagang aso o pusa?

Hindi natin ito basta-basta makikita o mararamdaman pero may mga senyales na mapapansin natin ang mga bagay na kadalasang hindi naman nila ginagawa.

Base sa pag-aaral, ang mga nakalalabis sa isang alaga ay nakasasama. Bawal sa kanila ang sobrang pakain at bawal din naman ang kulang sa pagkain. Matutong gumawa ng balanseng paraan na tama para sa mga alaga. Balanseng pagmamahal na hindi aabot sa selosan na kung saan ang anak o kaanak ay napapabayaan dahil nakatuon ang pansin sa alaga. Mayroon naman na napapabayaan na ang sarili at ibinubuhos lahat para sa pangangailangan ng alaga.

Narito ang ilang clues na malalaman kung may sakit ang alaga, base sa pag-aaral ng mga vets.

Kapag ang alaga ay patuloy na dinidilaan ang sarili o buong katawan ay nangangahulugang may nararamdaman ito sa loob ng kanilang katawan.

Ayon kay Dr. Liz Stelow, board-certified veterinary behaviorist sa UC Davis School of Veterinary Medicine, nakararanas ng obsessive behavior, anxiety, pangangati o gastrointestinal pain ang isang alaga at kaya nila dinidilaan ang sarili ay para kumalma sila.

Madalas na paglalaway. Masama kapag ang alagang aso ay naglalaway kahit na wala namang nakikitang pagkain.

Masama ang paglalaway lalo na kung may amoy ang kanilang laway, nagpapawis ang mukha at nahihirapang lumunon, kaya mabuting dalhin na agad sa doktor ang alaga.

Posibleng may nakain na hindi sila natunawan o may nakabara sa kanilang lalamunan.Tandaan na bawal sa mga aso ang chocolate at ubas.

Kapag nagbago naman ang panlasa ng alaga ay kailangang mag-isip ka na dahil tiyak na may nararamdaman ito.

Kapag hindi kumakain ang aso, maaaring may dental problem. Kapag hindi pa rin ito kumain ng buong araw ay ipatingin na agad sa vet.

Nagugulat ka ba kapag ang alaga ay biglang umuupo o tumatayo o minsan naman ay tabinge ang puwesto ng pagkakaupo? Mayroon din na hindi lubos ang paggalaw ng kanyang buntot at nasasaktan siya sa paggalaw ng buntot kaya kinakagat ito. Aba, kabahan ka na. posibleng may muscle pain yan kaya nag-iiba sila ng posisyon at pati buntot ay hindi makontrol.

Kapag naman sobrang tamad na tumayo o maglakad at palaging nakahiga? Tiyak na may nararamdaman iyan dahil kahit ang paborito niyang pagkain o laruan ay hindi ginagalaw.

Maaaring dehydrated ang alaga at kailangang painumin ng sapat na tubig, puwede din ng soup.

Tandaan na ang mga four-legged friend ay natural na masayahin at nagbibigay ng kasiyahan sa amo kaya kapag hindi sila kumportable ay agapan na ito at gawin ang nararapat para manumbalik ang saya ng alaga. (Vick Aquino)