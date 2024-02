EXCITED na ibinida ni Kapamilya star Lovi Poe na kasama siya sa cast ng isang Hollywood independent film.

Sa Instagram, inihayag ng aktres na magiging parte siya ng pelikulang “Bad Man.”

“So happy to finally announce being part of BAD MAN. Can’t wait to share more about this amazing film with an even more amazing cast!” say ni Lovi.

Ito raw ang dahilan kaya nasa US state Alabama siya dahil doon sinu-shoot ang film.

Ishinare niya rin ang article tungkol dito ng Hollywood entertainment website na Deadline, kung saan kasama ang pangalan niya sa title. (Issa Santiago)