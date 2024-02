Fil-Am Emma Malabuyo kumakatok sa Olympics

IPINAGPATULOY ng Filipino-American gymnast na si Emma Malabuyo ang kanyang tsansang makapagkuwalipika sa 2024 Paris Olympics matapos angkinin ang pilak na medalya sa floor exercise event ng ginanap na FIG Artistic Gymnastics World Cup Series sa Cairo, Egypt.

Umiskor si Malabuyo ng 12.670 puntos sa finals para pumangalawa sa likod ni Mana Okamura ng Japan, ang tagumpay ay nagbigay kay Malabuyo hindi lamang pilak kundi nakakuha rin siya ng 25 mahalagang qualifying points para sa nalalapit na Paris Olympic Games.

Matatandaan na dating nakareserbang miyembro ng US gymnastics team si Malabuyo subalit tinalikdan niya ang kanyang puwesto upang irepresenta ang bansa ng kanyang mga magulang, si Malabuyo at ang iba pang Philippine Women’s Artictic Gymnastics team ay magpapatuloy sa kanilang bid sa second leg sa Cottbus, Germany.

Umaasa si Malabuyo na makakasama siya sa unang apat na Pilipinong nakapagkuwalipika na sa 2024 Paris Olympics na sina Ernest John “EJ” Obiena sa pole vault event ng athletics, ang Tokyo bronze medalist boxer na si Eurmir Felix Marcial at ang mga kakampi nitong gymnasts na sina Tokyo Olympian Carlos Edriel “Caloy” Yulo at Aleah Finnegan. (Lito Oredo)