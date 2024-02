Elle Villanueva, Derrick Monasterio sumisid sa ilalim ng dagat

Sa ilalim ng dagat, sa piling ng mga isda, pagong, at siyempre kay Derrick Monasterio, mas pinili ni Elle Villanueva na mag-celebrate ng kanyang kaarawan (February 18).

“Birthday with the fishes (turtles)!” sabi ni Elle.

Magkasamang sumisid sa ilalim ng dagat ang mga bida ng ‘Makiling’. Na sabi nga ni Derrick ay bagay na bagay kay Elle, o mundo talaga ng dyowa niya.

“Celebrating the Aquarius baby’s birthday at the beach where she belongs,” sabi ni Derrick kay Elle.

At siyempre super kilig ang mga faney ng dalawa.

“Bagay na bagay po kayo, at sana kayo na ang magkatuluyan.”

“Sobrang bagay kayo, dahil ang pogi ni Derrick at ang ganda ni Elle. Curious lang ako sa magiging baby nila, na siguradong mas pogi at maganda.”

“Love you both, simula pa lang noong unang serye niyo. Naging fan niyo talaga ako.”

“Derrick, stay in love kay baby mo, ha! Wag mong pabayaan si Elle.”

“Ang perfect ng look niyo, bagay talaga kayo.”

Anyway, super happy nga sina Elle at Derrick, lalo na ngayon na super taas ng views ng kanilang serye na ‘Makiling’ ha! Bukod sa mataas na rating, na pinadapa talaga ang kalaban, lalo na ang mga episode na kung saan ay bumalik na si Amira, at siyempre ang pang-aabuso ni Seb kay Amira, ha!

Kaloka nga na umabot sa 35M views and counting, across all platforms, ang episode nang pang-aabuso na `yon, ha! Bongga, ‘di ba? (Dondon Sermino)