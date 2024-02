Dyowa ni JK Labajo palaban sa Miss Universe PH

Umpisa na ng labanan sa inaabangang beauty pageant sa bansa, ang Miss Universe Philippines 2024.

Noong Sunday nga ay naganap ang official presentation ng 55 delegates kung saan unang beses silang nagsama-sama. Ito rin ang pinakamaraming kalahok sa limang taon ng nasabing beauty pageant.

Dahil walang age limit, muling sumali ang mga beauty queen na sumali na sa mga international pageant gaya nina Miss Quezon Province Maria Ahtisa Manalo na nanalong First Runner-Up sa Miss International 2018 at Miss Taguig Christi McGarry na tinanghal na Miss Intercontinental 2015 First Runner-Up,

Pasok din ang mga delegate na may asawa at anak na gaya ni Miss Pasig Selena Antonio-Reyes na may asawa at dalawang anak na.

First time rin na magkaroon ng representatives ang mga kababayan natin sa labas ng Pilipinas gaya nina Miss Florida Matea Mahal Smith, Miss Miami Nary May Yasol, Miss Southern California Janet Hammond, Miss Sydney Jenina Lui, Miss Virginia Denise Nicole Yujuico, Miss Washington Kiara London, at ang mga early favorites na sina Miss Australia Kymberlee Street, Miss Hawaii Patricia Bianca Tapia, Miss Northern California Kayla Jean Carter, at Miss United Kingdom Christina Chalk.

Sey nga ni Miss Hawaii, malaking bagay na ma-represent ang mga kababayan natin sa ibang bansa.

Pasok din sa early favorites ang pambato ng Baguio na si Tarah Marie Valencia na very Latina beauty ang look.

Early favorites din sina Miss Taguig, Miss Quezon Province, Miss Pampanga Cyrille Payumo, Miss Bacoor Victoria Velasquez Vincent, Miss Cebu Kris Tiffany Janson, at ang black beauty na si Miss Iloilo City Alexie Mae Brooks na kahawig daw ni Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi.

Stand-out din ang dyowa ni Juan Karlos Labajo, ang musician at music producer na si Miss Cavite Dia Mate.

Sa kanyang sashing ceremony, tinanong siya kung bakit siya dapat manalo?

Sey niya, “I am woman who can make strong choices.”

Dagdag niya pa, “Using my platform, I advocate for music therapy and I want to be able to help others using music as a tool to help them with their struggles, their mental health, and their traumas.”

Sa May 22 magaganap ang finals night kung saan ipapasa ni Michelle Dee ang kanyang korona at inaasahang magiging pinakabonggang production sa kasaysayan ng Miss Universe Philippines.

Exciting! (Byx Almacen)