Dongallo, Perdido bagong aabangan

PASABOG agad ang unang dalawang araw ng women’s volleyball competiton ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) nitong Sabado at Linggo.

Marami ang nagulat, kasama na po ang inyong abang lingkod, sa pagkabigo ng last year runner-up National University (NU) Lady Bulldogs kontra sa bagong-bihis na University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses.

Ano ang nakakagulat dito?

Iyung matalo ang Lady Bulldogs sa tatlong set lamang. Opo, tama ang nabasa ninyo, winalis ng Golden Tigresses ang Lady Bulldogs 25-19, 25-23, 25-22 nitong Linggo para sa unang panalo nila sa season.

Isa sa agad nagpasiklab para sa post-Eya Laure era ng Golden Tigresses ay si sophomore opposite hitter Jonna Perdido na kumamada ng 12 puntos.

Bukod kay Perdido, nakuha rin ang aking atensiyon ng sinasabing super rookie ng University of the East (UE) Lady Red Warriors na si Cassiey Dongallo.

Best Player ito sa panalo ng UE laban sa Ateneo Blue Eagels sa loob ng apat na set 20-25, 25-17, 25-23, 25-18 nito namang Sabado.

Humarabas ang Cebuana winger na si Dongallo ng 27 puntos, 26 mula sa atake, para sa first win ng UE.

Exciting pa ang mga susunod na paluan at bombahan mga ka-Benchwarmer, abangan at suportahan po natin.

***

Lumipad na nitong Linggo patungong Japan ang kampo ni Jerwin Ancajas para sa February 24 title fight nito kontra home bet Takuma Inoue.

Susubukang agawin ng 32-anyos na dating longtime International Boxing Federation (IBF) super flyweight ruler na si Ancajas ang World Boxing Association (WBA) bantamweight belt ni Takuma.

Ayon kay Jerwin, hindi ito over confident sa laban kahit marami ang nagsasabi na liyamado siya kumpara sa Japanese world champion.

“Kapag dayo ka, kailangang dominante ka kada round,” paliwanag nito sa lumabas na interbyu.

Tama naman, may kasabihan kasi sa mga barberya at sa mga tambay sa kanto na kapag nasa ibabaw ka na ng boxing ring, dapat huwag kang masyadong kumpiyansa dahil pareho kayong may gloves ng kalaban mo.

Ibig sabihin, anumang oras puwede kang ma-lucky punch at mapabagsak.

Kaya dapat ingat, disiplina at tamang tiyempo.

Good luck Jerwin, dalangin ng Benchwarmer ang iyong tagumpay.