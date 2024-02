Damian Lillard hinirang na MVP, East sinupalpal West sa All-Stars

PINAGLIYAB ng East ang basket sa Gainbridge Fieldhouse sa Indianapolis, binasag ang all-time record sa NBA All-Star Game nang takbuhan ang West, 211-186, Linggo ng gabi (Lunes sa ‘Pinas) sa 73rd edition ng midseason showcase.

Minsan pa, walang depensa ang magkabila, hinayaan lang ng West na umalagwa ang East para burahin ang dating record na 196 ng West noong 2016.

“We had fun,” bulalas ni East captain Giannis Antetokounmpo ng Bucks.

Ang teammate ni Antetokounmpo na si Damian Lillard ang All-Star MVP, naupo na sa fourth quarter matapos magsalansan ng 39 points.

Umulan ng records sa laro.

Binasag din ng total points na 397 ang dating high na 374 noong 2017. Nagbaon ang East ng 42 3-pointers, malayo sa 35 ng Team LeBron noong 2019. Nagsumite ng pinagsamang 193 points sa first half. Pinantayan ng East ang any-half record na 104 sa break.

Nagsumite ng 36 points si Jaylen Brown ng Boston, 32 kay Tyrese Haliburton ng hometown team Pacers. Tumapos si Antetokounmpo ng 23, may 20 pa si Jayson Tatum ng Celtics para sa East.

Umiskor ng 50 si Karl-Anthony Towns ng Timberwolves sa loob lang ng 28 minutes sa West, dinagdagan ng 31 ni Shai Gilgeous-Alexander.

“The shot-making from the East was incredible,” ani Kevin Durant ng West. “Hard to play defense when somebody’s shooting 30-, 40-footers over you.”

Bumato ng 97 3-pointers ang Est, ang dating record ay 90 ng Team LeBron noong 2019. Pinagsamang 66 3s made ang East at West at 168 3s attempted (ang dating records ay 62 noong 2017 at 167 noong 2019).

Record din ang 163 field goals made combined at 289 attempted. Ang dating records ay 162 (2017) at 286 (2016). (Vladi Eduarte)