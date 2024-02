Sa mga nakaraang linggo ay naging laman ng balita ang trahedyang naganap sa Mindanao, kung saan ang patuloy na malakas na pag-ulan ay naging sanhi ng landslide sa Davao de Oro at matinding pagbaha maging sa Davao City.

Habang sinusulat ang kolum na ito, umabot na sa 85 katao ang namatay sa pagkakabaon ng halos buong bayan ng Maco sa Davao de Oro dahil sa landslide.

Pagmimina ng ginto ang pangunahing kabuhayan sa Maco, kung saan tatlong bus at isang jeepney na sinakyan ng ilang minero at mga empleyado ng isang mining company ay kasamang nabaon sa landslide. May mga bahay din na sa kasamaang palad ay nadamay sa trahedya.

Sa gitna ng malagim na pangyayaring ito, may 32 sugatan ang nasagip, kasama ang isang tatlong taong gulang na batang babae na nabaon sa landslide pero himalang nakuha nang buhay ng mga rescuer.

Ang inyong Kuya Pulong ay mabilis na kumilos para makatulong sa mga nasalanta. Umarangkada muli ang Pulong Pulong ni Pulong (PPP) para maghatid ng ayuda sa mga biktima ng kalamidad, hindi lamang sa ating distrito sa Davao City kundi maging sa iba pang parte ng rehiyon ng Davao.

Sa huling tala ng ating tanggapan, mahigit 22,000 pamilyang apektado ng pagbaha at landslide ang nabigyan na ng tulong sa pamamagitan ng relief operations ng PPP.

Nagpapasalamat din tayo sa Davao City Social Welfare and Development Office (CSWDO) na namahagi ng halos 25,000 food packs sa iba’t ibang distrito ng Davao na nasalanta ng landslide at baha.

Nagpahayag naman ang U.S. Agency for International Development (USAID) na magkakaloob sila ng US$1.25 million na humanitarian aid.

Katuwang natin ang aking anak na si Rodrigo “Rigo” Duterte II sa pamamahagi ng ayuda sa mga Dabawenyo.

Namahagi tayo sa bawat pamilyang biktima ng kalamidad ng limang kilong bigas, mga de-lata, tubig, water container at iba pang basic necessities para matulungan silang makatawid sa trahedyang kanilang dinanas.

Sa First District ng Davao City kung saan tayo ang kinatawan sa Kongreso, inisa-isa namin ang mga barangay sa pamamahagi ng ayuda para matiyak na direktang maibibigay ang tulong sa mga nasalanta.

Sa labas ng First District, ang inyong Kuya Pulong ay nagpahatid ng mahigit 8,000 sako ng bigas sa iba’t ibang munisipalidad ng Davao para sa mga biktima ng kalamidad.

Habang may nangangailangan ng tulong, makakaasa ang mga Dabawenyo na tuloy-tuloy ang pagkilos ng Pulong Pulong ni Pulong para damayan ang mga nasalanta at maghatid ng agarang ayuda.