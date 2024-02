Chris Ross kaya pang sumabay sa mga bagets

MARAMI pa raw natitira sa tangke ni Chris Ross, marami pa siyang pahihirapan sa mga mas bata sa kanya sa PBA.

Bago ang 2023-2024 season, na-elevate si Ross bilang assistant playing coach ng San Miguel Beermen.

Solido pa rin ang kontribusyon ng 38-year-old Fil-Am sa championship run ng Beermen hanggang itumba ang Magnolia 4-2 sa Finals ng Commissioner’s Cup para sikwatin ang 29th title ng prangkisa.

Pang-10 championship din ‘yun ni Ross matapos pumasok sa liga noong 2009 bilang third pick overall ng Burger King Whoppers.

Ang naunang siyam, kinolekta niya bilang bahagi ng Death Five ng SMB kasama sina June Mar Fajardo, Arwind Santos, Marcio Lassiter at Alex Cabagnot.

Sila Ross, June Mar at Marcio na lang ang naiwan, pero napalibutan naman ng maaangas din kina CJ Perez, Jericho Cruz, Simon Enciso, Don Trollano, Jeron Teng at Terrence Romeo.

Sa Instagram ipinagmalaki ni Ross ang achievement.

“Ten of them thannnggsss!!!” post niya, may kasamang 10 trophy emojis. “The definition of insanity is doing the same thing over and over again, expecting different results! When will they learn?!? If they don’t I’ll keep collecting these.”

Sa dulo ng post, may sundot pa siya: “Let’s keep this train rolling. Plenty left in the tank!!!”

Sa series-clinching win, kalmadong ibinaon ni Ross ang tres at sa unang pagkakataon mula 2-0 ay nabawi ng Beermen ang lead 100-99 na hindi na binitawan mula nalalabing 1 1/2 minutes hanggang kumpletuhin ang 104-102 comeback win. (Vladi Eduarte)