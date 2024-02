Ced Domingo tinulungan Nakhon Ratchasima sa korona

NAPANATILI ni incoming Akari Chargers middle blocker Celine “Ced” Domingo ang kanyang pagiging ‘golden girl’ nang patuloy na maging kampeon sa kanyang unang asignatura sa pandaigdigang kumpetisyon bilang Asian import nang matulungang manaig ang Nakhon Ratchasima Cat Devils para depensahan ang Women’s Volleyball Thailand League Championship laban sa Diamond Food Fine Chef nitong Linggo sa Nimibutr Stadium sa Bangkok, Thailand.

Naitala ng Cat Devils ang panalo sa pamamagitan ng straight set na 25-18, 25-17, 25-18 upang maihanay si Domingo sa ibang Pinoy na nagwagi rin ng titulo sa international games tulad nina Jaja Santiago sa Japan V Cup at Bryan Bagunas sa Top Volleyball League sa Taiwan.

Naging kauna-unahan ring Pinay ang 24-anyos na dating Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws na nagwagi ng kampeonato sa Thailand matapos na sumubok rin sina Premier Volleyball League MVP Mylene Paat ng Chery Tiggo Crossovers at three-time PVL MVP Alyssa Valdez na minsan ring naglaro sa Nakhon Ratchasima.

Maidadagdag sa mga napanalunan ni Domingo ang apat na titulo na nakuha nito sa Creamline Cool Smashers kabilang ang Finals MVP noong 2022 Invitational Tournament, kasama ang tatlong runner-up finish at isang bronze medal sa PVL.

Nitong nagdaang buwan ay kinumpirma ang pagbabalik sa PVL ng 5-foot-9 middle hitter para sa Akari matapos umanong hindi na bigyan ng kontrata ng Cool Smashers, na inamin naman mismo ni Domingo sa kanyang online live group.

Maituturing na isa sa mga pananabikang puwersa sa pro-league ang Akari sa pagpasok ni Domingo para buuin ang samahan nina Grethcel Soltones, Faith Nisperos, Fifi Sharma, Michelle Cobb, Janel Maraguinot, Trisha Genesis at mga beteranong sina Eli Soyud, Aleona Denise Santiago-Manabat, Max Juangco at Bang Pineda.

Paniguradong makakatulong nang malaki si Domingo sa kampanya ng Power Chargers upang makapagbigay ng karagdagang beterano sa koponan matapos ang hindi magandang puwesto sapol nang pumasok sa women’s pro-league noong 2022 Reinforced Conference na nagtapos sa eighth place.

Nitong buong 2023 season ay nangulelat rin ito sa posisyon sa first All-Filipino sa ikawalong puwesto, habang mas lalong lumala sa Invitational Conference sa 10th place at mas kaaya-kaaya sa Second All-Filipino sa seventh. (Gerard Arce)