Brooke Van Sickle makakaliskisan kontra Strong Group sa PVL debut

Mga laro sa Martes: (PhilSports Arena)

4:00pm – Petro Gazz vs Strong Group

6:00pm – Cherry Tiggo vs Capital1

Makakaliskisan sa kanyang unang salang sa professional league sa bansa si Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Champions League MVP Brooke Van Sickle para sa kaabang-abang na Petro Gazz Angels na ilalatag sa pambwenamanong salpukan kontra sa baguhang grupo ng Strong Group Athletics sa pagbabalik ng aksiyon sa Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference ngayong Martes sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Kasunod ng impresibong pagpapakita ng kanyang kahusayan sa paluan nang tulungang ibigay sa Petro Gazz ang unang kampeonato sa PNVF League, tatangkain naman ng 24-anyos na Best Outside Hitter sa nasabing liga na dalhin naman ang bagsik sa PVL debut kontra SGA sa pambungad na laro sa alas-4 ng hapon.

Susundan naman ito ng banggaan ng Chery Tiggo Crossovers at Capital1 Solar Energy sa alas-6 ng gabi.

Binigyang-diin ng Hawaii-born spiker ang kanyang binitawang pangako na tutulungan ang koponan sa abot ng kanyang makakaya.

“Awards are cool and all, but my goal as a player is just to be consistent. I want to be able to support my teammates, be there for them, and just be that consistent player. I’m excited about the PVL, not stressed at all,” pahayag ng 5-foot-7 spiker.

Itutuon ni Van Sickle sa Petro Gazz ang pagiging maaasahang manlalaro para tulungan ang koponan na makuha ang kauna-unahang titulo sa AFC at masundan ang kampeonatong nakuha sa 2022 Reinforced Conference sa gabay ng kaibigang si Lindsey Vander Weide, na tumayong import ng koponan at nagwagi ng Finals MVP at Best Foreign Guest Player.

“I want to be there for my teammates. They have my back; I want to be able to have their backs and the chemistry that we’re already building, and the relationships that we’re building,” eksplika ni Van Sickle. “I just want to be as consistent as possible. I want to be there for my teammates, and the chemistry that we’re already building, and the relationships that we’re building.”

Inaasahang mas magiging matindi ang puwersang maipapakita ng Petro Gazz sa AFC kasunod ng pag-anunsiyo ng pagbabalik ni two-time Best Middle Blocker Mar Jana Phillips para palakasin ang tsansa ng koponan na makabalik sa AFC Finals, na ginagabayan ni Japanese coach Koji Tsuzurabara.

Tinitignang solido ang Angels na planong tuparin ang pangarap na matuloy ang unang AFC title nang makapasok ito sa 2023 edisyon nang tumapos ng runner-up kontra Creamline Cool Smashers.

Tiyak na makakatulong ng Filipino-American sina Djanel Cheng, Aiza Maizo-Pontillas, Jonah Sabete, Nicole Tiamzon, Chie Saet, team captain Remy Palma, gayundin sina Marianne Buitre, Matet Espina, Ivy Perez, Baby Love Barbon at Kecelyn Galdones, mga bagong manlalaro na sina Joy Dacoron, Ethan Arce, Mich Morente at ang nagbabalik na si two-time MVP Myla “Bagyong” Pablo.

“You have to be on at all times, and any team coming in, any game, they could win. So that basically just proves that we have to make sure we take everything seriously and keep working hard because you don’t know what’s going to happen,” aniya. (Gerard Arce)