Dalawang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC) ni Pastor Apollo Quiboloy ang nagpahayag ng pagkatakot sa banta na itinutumba ang mga tumiwalag at nagkakalat ng lihim tungkol sa kanilang simbahan.

Sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senadora Risa Hontiveros, isiniwalat ni alyas “Jackson”, na isang Enteng Canada na umano’y “kanang-kamay” ni Quiboloy ang nagbabala sa mga gustong tumestigo sa Senado.

Isang “Labayon” umano ang pumapatay sa mga tumiwalag at nagkakalat ng ikasisira ng KOJC sa publiko.

“Sabi niya ‘kayo lahat na nagtestigo diyan alam na namin sino kayo,” wika ni Jackson tungkol sa babala ni Enteng.

“Tapos sabi niya, ‘sabihin mo sa mga kasama mo na mga testigo, namuhay kayo ng peaceful, mapayapa, tapos sasali kayo diyan, hindi natin alam na baka mayroong riding in tandem na tatabi sa inyo. Kilala namin kayo’. Ganon pagkasabi niya,” paglalahad ni Jackson.

Ang pagbabanta sa kanilang buhay ay kinumpirma rin nina alyas “David” at alyas “Rene” sa komite. Online lang nagbigay ng testimonya si David habang si Rene na taga-Pasay City ngayon ay personal na nagtungo sa Senado.

Isiniwalat pa ni Rene na noong pinagtrabaho siya sa garden ng “Glory Mountain”, nakita niya doon si Quiboloy na may bitbit na malalaking bag at inilabas ang mga armas. Dumating din sa lugar umano sina dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte at Vice President Sara Duterte at dinala ang bag na puno ng armas.

Isinalaysay rin ni Rene, isang miyembro ng LGBTQ, na pinilit siya ng isang mataas na opisyal ng KOJC na i-blowjob at i-masturbate ito. Taong 2021 nang ilipat siya sa SMNI sa Makati bilang researcher sa gabi at namamalimos naman sa araw sa mga mall.

Doon ay nakaalitan naman niya ang isang taga-SMNI kaya nagbanta na itong kumalas sa KOJC. Pinayagan lang siyang kumalas nang magbanta itong kakasuhan ang babae.

“Kinausap po ako ni SMNI CEO Marlon Rosete na huwag na huwag daw akong magsasalita tungkol sa kingdom anumang nalalaman ko, specially sa pananakit sa Glory Mountain kung hindi ipapakulong daw ako at mawawala rito sa mundo, wika ni Rene sa komite.

Sa panimula ng hearing, isiniwalat ni Sen. Hontiveros na nilagdaan na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang subpoena kay Quiboloy.

Sinisikap pang hingan ng reaksyon ng Abante ang kampo ni Quiboloy, SMNI at si Rosete pero wala pa silang pahayag habang sinusulat ang balitang ito. (Dindo Matining)