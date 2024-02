Hindi dapat hinahayaan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga barko ng China nakawin ang yamang-dagat ng bansa at dapat nitong komprontahin ang mga ito.

Sabi ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas kahapon, dapat gamitin ng BFAR ang batas ng Pilipinas para panagutin ang mga barko ng China para hindi ito mamihasa.

“Hindi dapat nagtatagal ang kawalang aksiyon ng pamahalaan sa laganap na presensya ng mga barkong pangisda at mapanirang aktibidad nito sa ating karagatan dahil mayroong batas laban sa pangingisda ng mga dayuhan,” giit ng Pamalakaya.

Nag-anunsyo man ang BFAR na regular na itong magpapatrolya sa Panatag Shoal, huli na ito at malawak na ang pinsalang nagawa ng China sa mga bahura at pangisdaan ng Pilipinas.

“Kailangang kaakibat na ng pagpapatrulya ang pagpapataw ng parusa sa mga dayuhang ilegal na nangingisda. Matagal nang alam at inuulat ng mga mangingisdang Pilipino ang paggamit ng Chinang sodium cyanide para mabilis na palabasin sa lungga ang magagandang klaseng isda tulad ng pugita, lapu-lapu,lobster at iba pa. Bukod pa sa layunin nitong sadyang sirain ang mga bahura para hindi na balikan ng mga isda at mga Pilipinong mangingisda,” sabi ng Pamalakaya. (Eileen Mencias)