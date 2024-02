Bangka sa Sulu lumubog 6 nailigtas

NAILIGTAS ng Naval Forces Western Mindanao ang anim katao na sakay ng lumubog ng motorbanca sa Pangutaran Island, Sulu noong Sabado.

Sa ulat, patungo sana sa Zamboanga City ang M/B Lorena nang salubungin ito ng malakas na alon.

Dinala ang mga biktima sa disaster office ng Bongao kung saan sumailalim sila sa counseling, at sinuri ang kanilang kalusugan.

Tinulungan din silang makauwi sa kani-kanilang bahay matapos masigurong maayos ang kanilang kalagayan.

Ikinatuwa naman ni NFWM commander Rear Admiral Donn Anthony Miraflor na ligtas ang mga biktima.

“We are also glad that we can work promptly together with our friends from civilian vessels that transit our waters and with the aide of our LMS, to ensure every seafarer’s safety especially during rough seas and bad weather,” saad nito. (Natalia Antonio)