Astig nanggulat sa 3YO Maiden

PINATUNAYAN ng kuwadra ng kabayong si Astig ang pagiging tigasin sa pista matapos sikwatin ang panalo sa 3-Year-Old Maiden Stakes Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas noong Lunes ng hapon.

Lumabas na panglima si Astig habang parang sibat na umarangkada sa unahan si Matilda pagsalida ng aparato sa event na P1.2M ang guaranteed prize.

May apat na kabayo ang lamang ni Matilda sa pumapangalawang si Spirit Of Might sa kalagitnaan ng karera habang nasa pangatlo si Creation Of Adam.

Agresibo sa unahan si Matilda kaya nasa unahan pa rin ito sa far turn habang si Astig ay kumukuha na ng tersero puwesto.

Pagsapit ng home turn ay umabot pa sa walong kabayo ang agwat ni Matilda sa mga humahabol pero malakas ang dating nina Authentikation at Astig na dumaan sa tabing balya.

Sa rektahan ay nangunguna si Matilda, nasa bandang labas naman si Authentikation habang si Astig ay kumakayod sa balya.

Nasilayan ng mga karerista ang husay ni Astig, pagdating ng huling 25 metro ng karera ay inungusan na ng winning horse si Matilda upang tawirin ang finish line ng may dalawang kabayo ang agwat.

Sinakyan ni Christian Advincula, inirehistro ni Astig ang 1:26.4 minuto sa 1,400-meter race sapat upang kubrahin ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) Horseowner of the Year awardee Leonardo “Sandy” Javier Jr. ang P720,000 premyo. (Elech Dawa)