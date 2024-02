Anne Curtis maraming pasabog!

Finally ay bumalik na ng Pilipinas si Anne Curtis noong Sunday after niyang mag-celebrate ng kanyang 39th birthday sa Australia sa pamamagitan ng panonood ng concert ni Taylor Swift.

Sa X (dating Twitter) ay ibinahagi ng misis ni Erwan Heussaff ang video ng paglapag sa runway ng NAIA ng eroplanong sinakyan niya mula sa Australia.

Sey ni Anne, “Nakauwi na ako!Sa mga mahal kong OFW na nakauwi para sa birthday ko, KITA KITS THIS SATURDAY sa @itsShowtimeNa.”

Pero noong Monday ay sumalang na si Anne sa ‘It’s Showtime’.

Nakausap nga namin ang handler niyang si Warren at sinabing nakasalang na si Anne sa Kapamilya noontime show.

At yes, pinaghahandaan na raw ni Anne ang bonggang birthday production number niya sa ‘It’s Showtime’ dahil birthday celebration nga niya sa show on Saturday.

Marami raw pasabog sa ‘It’s Showtime’ si Anne.

Ang dinig nga namin, parang mini concert ang gagawin ni Anne, ha!

At heto na, mapapanood din daw sa ibang araw sa ‘It’s Showtime’ si Anne, pero hindi raw araw-araw dahil may ibang ganap din daw ang actress-TV host.

Samantala, ikinasaya naman ng fans ni Anne na balik-‘Pinas at ‘It’s Showtime’ na ang misis ni Erwan.

Excited na ang madlang pipol sa mga bardagulan nina Anne, Vice Ganda sa kanilang noontime show.

‘Yun na! (Jun Lalin)