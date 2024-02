Andrea Brillantes magpi-feeling Ariana Grande sa birthday niya

Sa March 12 pa ang birthday ni Andrea Brillantes, pero ngayon pa lang ay may hiling na siya sa mga follower, fan niya.

Gusto nga niyang gayahin ang idol niyang si Ariana Grande, sa kung paano ito nag-celebrate ng kaarawan.

Kasi nga, lokang-loka si Andrea na noong nag-attend siya sa Taytay Rizal, para sa ‘Hamaka Festival’, ang dami-rami niyang natanggap na kung ano-ano, ha!

Heto nga ang chika ni Andrea:

“Hi! So since my birthday is coming up, may naisip akong idea to do for my birthday.

“That can help me connect more with you guys. Kasi last Saturday sa Hamaka Festival sa Taytay, ang daming nagbigay sa akin ng cute stuff.

“Some even gave me a sisiw and fish. Hahahaha!

“From mangoes, siomai, flowers, candy, rings, etc. etc.

“And I wanted to give a chance to others who might wanna give me a gift for my birthday?

“Doesn’t need to be grand, but I remember rin kasi sa concert ni Ariana Grande when I had a meet and greet with her may bag doon where you can send letters and she reads them,” chika ni Andrea.

Naka-pattern din ito sa Friday with Pewdiepie, na kung saan ay pinasilip nga niya ang video nito sa YouTube.

Sa video na `yon, makikita na nagbubukas ng kung ano-anong regalo ng mga fan ang bida, at masayang-masaya ito.

“Yan siya, so every Friday before may segment siya where he opens his mail and check ano ang mga pinadala sa kanya ng mga fans niya.

“And I’m thinking if I should do it for my birthday?

“Pero if wala magbibigay, wag na lang, nakakahiya. Hahahahaha!” lahad pa ni Andrea.

At siyempre, nagpa-poll pa siya kung dapat bang ituloy ang plano niyang ito para sa birthday niya At panalong-panalo naman ang nagsabi na “Do it, do it, do it,” kaya tuloy ang plano.

Well, abangan na lang natin kung ano-anong regalo ang matatanggap ni Andrea bago ang kanyang birthday.

Pero sa totoo lang, nakakaaliw na binigyan siya ng isda, sisiw, siomai, bulaklak, mangga, singsing, ha!

Abangan! (Dondon Sermino)