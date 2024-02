Alexa Ilacad naloka sa mga faney na demanding

May pakiusap ang aktres na si Alexa Ilacad sa followers niya na sobrang demanding.

May ilan kasi siyang fans ang imbey sa kanya dahil hindi raw siya real-time kung mag-post or mag-update ng kanyang mga ganap sa social media.

Gaya na lamang nang pag-post niya ng Japan vacation nila ng kanyang ka-love team na si KD Estrada kung saan ilang araw na ang nakalipas bago niya ito pinost.

Hindi nga natiis ni Alexa ang mga demanding niyang fans kaya nag-post na siya ng kanyang saloobin sa X (dating Twitter).

Post niya, “Please let me live in the moment & post when I wanttttt. Pleaseeeeee.”

In all fairness na-gets naman siya ng iba niyang fans, ar sey nga nila, “Sometimes some of your fans don’t deserve you. Love you. Do you my love.”

“A gentle reminder that controlling someone is toxic… She’s human, needs to live her life too. We are lucky enough to have a generous artist to stan for… please be gentle.”

“Fans should respect if she wants time to herself during her own vacation. She’s still thinking of the fans when she posts but the fans shld also think of her wellbeing.”

“I’m also that kind of person na hindi real time mag-post because I’m still enjoying the moment. Like parang ilang days akong magkakaroon ng pcd whenever I attend concert or other big events tas mababaon na lang sa cp ko mga kuha ko.”

Samantala, malapit na ang birthday ng dalaga at inaabangan na kung ano magiging regalo ni KD, sey ng ilang faney ay sana diamond ring na.

’Yun na! (Byx Almacen)