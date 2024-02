6 sundalo, 3 Maute todas sa Lanao engkuwentro

ANIM na sundalo ang nasawi habang tatlong miyembro ng teroristang Dawlah Islamiyah- Maute Group (DI-MG) ang nalagas matapos magbakbakan ang mga ito sa bayan ng Munai, Lanao del Norte noong Linggo.

Ayon sa ulat ng Philippine Army (PA) kahapon. apat pa sa tropa ng pamahalaan ang sugatan gayundin din sa kampo ng Maute sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga tauhan ng 44th Infantry Battalion at 3rd Scout Ranger Battalion at teroristang grupo sa Barangay Ramain sa nasabing bayan bandang alas 4:23 nang hapon.

Pagkatapos ng dalawang oras na labanan, umatras ang mga terorista patungo sa hilagang silangan direksyon ng nasabing bayan.

Nagresponde ang mga sundalo mula sa 8th Scout Ranger Company, 3rd Scout Ranger Battalion sa mga napa-engkwentrong tropa ng militar at narekober ang labi ng mga nasawing sundalo gayundin ng isa sa mga namatay na terorista.

Narekober din ng militar ang iba’t ibang armas kabilang ang isang M16 , isang M14 rifle at isang M203 grenade launcher.

Samantala, sinabi ni Armed Forces of the Philippines (AFP) chief General Romeo Brawner Jr. na layon ng inilunsad na operasyon ng militar na malipol ang 18 miyembro ng Maute partikular ang mga responsable sa pambobomba sa Mindanao State University (MSU) noong Disyembre 3, 2023 na ikinasawi ng apat na katao at ikinasugat ng 45 iba pa.

“Pursuit operation is ongoing and this is part of the continuing efforts to neutralize the perpetrators of Mindanao State University bombing, in continuation of this effort, an operation was launched last February 18 resulting to 2 more dead among the enemy and several others wounded based on intelligence information,” saad ni Brawner.

Kasabay nito’y nagpahayag ng pakikiramay si Brawner sa pamilya ng mga nasawing sundalo kasabay ng pangakong uubusin nila ang puwersa ng Maute.

“As the CSAFP, I assure their families and every Filipino that justice will be meted and all efforts will be exhausted in pursuit of the enemy. Our troops are motivated to finish the job and accomplish our mission of defeating local terrorist groups once and for all,” ani Brawner.

Matatandaang napatay ng militar ang umano’y mastermind ng MSU bombing at Maute amir na si Khadafi Mimbesa alyas Engineer sa isang operasyon sa Lanao del Sur nitong Enero. (Edwin Balasa/Ronilo Dagos)