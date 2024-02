3,000 residente ng Las Piñas nakinabang sa AICS program

NASA 3,000 Las Piñeros ang nakatanggap ng pinansiyal na tulong ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa pakikipagtulungan ng pamahalaang lungsod sa Verdant covered court sa Barangay Pamplona Tres nitong Pebrero 16 at 18.

Pinangasiwaan nina Senador Imee Marcos at Vice Mayor April Aguilar ang pamamahagi ng tig-P3,000 na cash assistance sa mga senior citizen, person with disability (PWD), solo parent at iba pang mahihirap na residente sa lungsod bilang bahagi sa patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa mga mamamayan nito lalo ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo sa bansa.

Ang magkatuwang na hakbang nina Sen. Marcos at Vice Mayor Aguilar ay pagsiguro sa epektibong pagpapatupad ng AICS program sa Las Piñas upang tulungan ang mga nangangailangang Las Pinero sa pamamagitan ng tulong medikal, ayuda sa pagpapalibing, suporta sa transportasyon, edukasyon,pagkain at iba pang serbisyo ng DSWD para iparamdam ang suporta nito sa komunidad at ipakita ang masigasig na pagtugon ng gobyerno sa mga isyu o problemang kinakaharap ng mga mamamayan.

Tinutukan ng senador ang nasabing aktibidad upang paigtingin ang AICS program at pagtibayin pa ang suporta ng pambansang gobyerno sa mga inisyatibo ng lokal na pamahalaan para pagaanin ang nararanasang hirap ng maraming Pilipino.

Umabot sa P9-milyon cash assistance ang naipamahagi sa 1,000 benepisyaryong Las Piñero noong Pebrero 16 at 2,000 na iba pa nitong Pebrero 18.