2 tigok sa nasunog na boarding house

NASAWI ang isang estudyante at kasama nitong call center agent matapos silang makulong sa nasusunog na boarding house noong Linggo sa La Paz, Iloilo.

Kinilala ni Bureau of Fire Protection (BFP)-Iloilo City Fire Superintendent Melanie Habawel ang mga biktima na sina Lynrose Sobretodo, 26 taong gulang, call center agent, ng Pototan, Iloilo at kapwa niya boarder na si Renz David Aguilar, 21 anyos at 3rd year Civil Engineering student sa University of San Agustin.

Sa ulat, posibleng natutulog ang dalawang biktima sa kani-kanilang silid sa ikatlong palapag ng boarding house nang sumiklab ang sunog sa isang bahay sa Barangay San Nicolas, La Paz, Iloilo City bandang alas-kuwatro nang hapon.

Tatlo pang boarding house sa lugar ang nadamay sa sunog kung saan dalawa ang naabo habang dalawa ang nadilaan ng apoy

.

Tumagal ang sunog ng mahigit isang oras bago ito ideklarang fire under control ng mga bumbero. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng sunog gayundin ang halaga ng nasirang mga ari-arian.

Samantala, agad na nagpa-abot ng tig-P100,000 tulong-pinansyal si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa pamilya ng mga biktima at nangako rin itong sasagutin ng pamahalaang lungsod ang gastusin sa libing ng mga ito.

“I condole with the families of the victims. The city government will give financial assistance for their burial,” pahayag ni Treñas. Namahagi naman ang City Social Welfare and Development Office (CSWDO) ng relief goods sa fire victims.(Edwin Balasa/Ronilo Dagos)