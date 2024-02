Nalilito ang isang kongresista sa magkakaibang senyales mula sa Senado kaugnay ng kanilang pagtrato sa Kamara de Representantes.

Ayon kay Zambales Rep. Jefferson Khonghun habang nagsasabi si Senate President Juan Miguel Zubiri ng ceasefire sa word war, bumabanat naman ang mga senador sa Kamara.

“Nilalaro ba tayo ni Senate President Zubiri?” tanong ni Zambales Rep. Jefferson Khonghun. “We are puzzled with the recent actions of the Senate with regard to their treatment of the House leadership and our institution.”

Sinabi ni Khonghun na noong Miyerkoles ay inihayag ni Zubiri na nagkasundo siya at si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na itigil na ang word war sa pagitan ng dalawang kapulungan at magtra-baho na ng propesyonal.

“Yet, on the same day, senators resumed and even intensified their attack on the House by claiming that we inser­ted a P27 billion ‘ayuda to the poor’ in the 2024 national budget for the people’s initiative campaign,” sabi ni Khonghun.

“This latest incident leaves us now wonde­ring: Has the Senate President lost his moral ascendancy to lead the Senate or is he taking us or a ride? Hindi na ba siya pinakikinggan ng mga kapwa niya sena-dor o talagang niloloko niya lang tayong lahat?” tanong ng kongresista.

Nauna rito ay sinabi ni Senador Nancy Binay na “style bulok” ang mga nagpapakalat ng balitang humi-hina ang grip ni Zubiri sa liderato ng Senado kaya nanganganib itong mapatalsik sa puwesto.

(Billy Be-gas)