Tin Ubaldo, FEU binoldyak UP

Mga laro sa Miyerkoles

(Smart Araneta Coliseum)

2 pm – DLSU vs FEU

4 pm – UE vs UST

HANEP ang pagtimon sa plays ni Christine ‘Tin’ Ubaldo nang wasakin ng Far Eastern University ang coaching debut ni Oliver Almadro sa University of the Philippines, 25-23, 25-21, 25-18 sa 86th University Athletic Association of the Philippines women’s volleyball tournament elims Linggo ng hapon sa SM Mall of Asia Arena.

Namahagi ang 5-foot-7 setter ng 14 excellent sets kasama ang 7 points (mula sa 5 attacks, 2 service aces) at 5 digs upang mabigyan ng opensa sina Gerzel Petallo na may 16 pts. at Chennie Tagaod sa na naka-12 markers.

“Siguro same feeling nung time ko na naglalaro ako. Exciting siya and mas iba ngayon kasi sideline, mas intense, mas popular na ang volleyball ngayon kaya nakaka-overwhelm para sa mga player, sa lahat ng teams. Masaya, masaya feeling,” litanya ni interim coach Manolo Refugia Jr. na nakalikom ng 46 atake at walong butata sa laro.

Sinubukan ng Lady Maroons na mapahaba ang laro sa third set nang kumana ng sunod na atake sina Jhewel Encarnacion at Stephanie Bustrillo sa bisa ng 4-1 mini run upang lumapit sa 18-23. Pero ang magkasunod ang errors ng Katipunan-based squad kasama ang service ni Encarnacion at attack ni Nina Ytang ang tumapos sa State U.

“Siguro itong first game, magiging basehan namin, parang buwelo papunta sa mga susunod pang games. So nate-test ‘yung chemistry namin, ‘yung pinag-trainingan namin ng ilang buwan. ‘Yung relationship namin ng girls, from coaches to players, nate-test naman dito sa UAAP,” hirit pa ni Refugia.

Wa epek ang 14 pts. ni Ytang sa Maroons, at ang iniskor na 11 ni Encarnacion, maging ang 22 excellent digs at 4 receptions si Yesha Capistrano.

Sunod sa Lady Tams laban ang defending champion na De La Salle University sa sa Miyerkulos sa Smart Araneta Coliseum, habang sa Peyups ang Adamson University sa Sabado sa SM MOA.

(Gerard Arce)