Tagumpay sa Dasmariñas chess

TAGUMPAY ang International Master Petronio ‘Rony’ and Elvira Roca Invitational Rapid Chess Championship nitong Sabado sa Metro Gate Club House ng Metro Gate Subdivision sa Dasmariñas City.

Isang single round robin format, may time control na eight minutes plus three seconds increment ang 14-player field kasabay ng pagdaraos sa kaarawan ng mag asawang Roca at mga sinuportahan ng Rocafé Coffee Bar, Royal Maharaja Lady Eagles Club, Mapagmahal Region NCR 98, Per Solutions Engineering Services & Consultancy at C-Style Prints.

Nagkampeon si Fide Master Christian Gian Carlo Arca, 14, na may 11.5 points mula sa 11 wins, 1 draw at 1 loss para isubi ang P10K cash prizes at medal. Sa pagkapanalo, siya rin ang lumaban kay 2-time Olympian IM Petronio kung saan nagwagi tangan ang itim na piyesa para makatangap pa ng karagdagang P5K.

2nd place IM Angelo Young na may 10 pts. habang sina IMs Chito Garma at Ricardo de Guzman ang 3rd at 4th na may tig-9 points na sinundanni 5th place IM Barlo Nadera na naka-8.5.

Pumang-anaim si National Master Oscar Joseph Cantela sa 7.5 pts. sa 6 wins , 4 losses at 3 draws.

Sina Arca at Cantela ang mga naging pambato ng bansa sa 2023 FIDE World Youth Chess Championship sa Montesilvano, Italy noong Nobyembre.

Ang iba pang lumahok ay sina FM Adrian Ros Pacis, Candidate Master Genghis Imperial, FM Carlos Edgardo Garma, NMs Romeo Alcodia, Carlo Lorena, Edmundo Gatus, Homer Cunanan at Agripino Camposano.

Si Noel Jay Estacio ang nagkampeon side event kung saan tournament director ang kumapare kong si NM Almario Marlon Bernardino Jr. katuwang ang Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines, Inc. IIEE national past president Engr. Allan Anthony Alvarez at FIDE arbiter Byron Gabrentina Villar.

Nagsadya sa torneo si Engr. Roger Reyes at ipinaalam ang malaking torneo ng chess sa Lipa City sa taong ito.

***

Nagbigay ng karangalan sa bansa si Jethro Dino Aquino na kinopo ang outright FM title at 1st IM norm sa isang katatapos na torneo sa India.

Siya ay ipinagmamalaki ng Quezon Province, at lubos ang kasiyahan ni Arena GM Jojo Legaspi sa tagumpay ni Aquino.

Panalo rtin si NM Michael Jan Stephen Inigo, 16, ng Negros Oriental at Grade 10 student sa Bayawan City Science and Technology Education Center (BCSTEC) sa isang torneo.

Hinuhulma rin ang dalawa bilang future ng PH chess gaya nina Arca, Cantela at Aquino. Proud ang kanyang mother na si Jeanshen Rosalem sa bagong achievement ng anak na nasa pagkandili ni coach Drigo Teves.

***

Full support sina lawyers Rodolfo Enrique Rivera at Juman Paa, Engrs. Gerry Gamaro, Ervin Fernandez ng Genikos, Butch Florido, Efren Rocamora at Roger Reyes, Travis Vincent Chua, Starshots Coffee at Nova Welness store sa Dan Jorda and IIEE-Bayanihan Open FIDE rapid chess tournament sa Peb. 25 (Linggo) ng 10am sa Sentro Artista, Arton Strip Rockwell, Blueridge sa Katipunan Ave. C5 Road, Quezon City. Guest speaker sina dating senator Gringo Honasan, QC Rep. Arjoe Atayde at Asia’s First GM Eugene Torre.