Sisi Rondina, Flying Titans palaban

Higit pa sa angas na laro ang pamumuno ni last conference MVP Cherry Ann ‘Sisi’ Rondina na muling gigiyahan ang Choco Mucho sa misyong kampeonato sa 7th Premier Volleyball League 2024 3rd All-Filipino Conference.

Sa kabiguan sa nakaraang All-Pinay Conference sa unang korona, ayos pa rin iyon para sa unang podium finish ng Flying Titans, laban sa kapatid na Creamline, at nananatiling optimistiko si Rondina sa inaabangang torneo na sisiklab na bukas (Martes) sa Philsports Arena sa Pasig.

Hindi maitatanggi ang malaking kawalan ng mga manlalarong sina Bea De Leon, Denden Lazaro-Revilla at malakas na kaliweteng si Caitlyn Viray, at ang nagpapagalaing pang si Desiree Cheng sa injury.

Pero nadagdagan ng mga subok nang armas ang kampo sa katauhan nina spikers Royse Tubino, Mean Mendrez, playmaker Mars Alba at floor defender Bia General.

Tuluyang ngang naging malaking dahilan sa pagbabago ng Choco Mucho ay ang sistemang pinapatakbo ni coach Dante Alinsunurin upang makapasok sa nagdaang AFC finals. Ito ang naging puhunan ng koponan upang tumaas ang kumpiyansya ng bawat manlalaro, higit si Rondina, na kahit mahusay na ay patuloy pa ring pinagbubuti ang kasanayan, higit sa kanyang mahihinang receiving.

“Sana, kasi maraming instances na pwedeng off. Maraming pangyayari na hindi natin alam pero siyempre mas pino-focus ko talaga kung saan talaga ako weak , ‘yung receive ko. So, unti-unti, nag-i-improve naman,” anang isa sa mga kamador ng liga.

Naglista ang 27-anyos na balibolista mula Compostela, Cebu ng 236 points, sa pagpangatlong pinaka mahusay na spiker sa 36.98 percent, pang-siyam sa service sa 0.20 per set, ikaanim sa digs sa 2.33 per set at pangalawa sa receive sa 38.67 percent efficiency.

Ginagarantiyahan ni Rondina na lalaban ang Flying Titans na may determinasyon at may panalong pag-iisip. Inamin niya ang kawalan ng katiyakan sa paglalaro sa kumperensya dahil sa mataas na antas ng labanan pero binibigyang-diin ang pangako ng koponan sa pagsusumikap at pagsunod sa mga turo ni Alinsunurin.

“Expectations? Wala, kasi maraming teams ang sumali ngayon. Sabi nga, bilog ang bola. Hindi natin malalaman kung ano ang takbo ng conference. Pero sisiguraduhin po namin na magtatrabaho kami at siyempre ipapakita po namin kung ano ‘yung mga itinuturo ni coach Dante,” bulalas niya .

“Hindi namin iniisip ‘yun (expectations) actually, hindi naman dapat iniisip ‘yun. Pero sabi ko, lagi kaming magtatrabaho, ipapakita po namin kung paano kami mag training at paano po namin maipe-perform yung mga tinuturo ni coach.”

Masasaksihan sa unang laro ang Choco Mucho sa Huwebes, Feb. 22, laban sa NXLed sa FilOil EcoOil Arena, susundan ng Petro Gazz na pangungunahan ni PNVF MVP Brooke Van Sickle sa Feb. 27 sa Philsports Arena, Chery Tiggo (Mar. 2), Cignal (Mar. 14), PLDT Home Fibr (Mar. 19), Akari (Mar. 23), Galeries Highrisers (Apr. 2), Capital1 (Apr. 6), Strong Group (Apr. 13), rematch sa Cool Smashers sa Apr. 18 sa Smart Araneta Coliseum, at Farm Fresh sa Apr. 23.

(Gerard Arce)