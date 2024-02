Rico Blanco kamot ulit: Maris Racal; baliw-baliwan sa Rivermaya concert

Napakamot na lang sa ulo si Rico Blanco sa kabaliwan ni Maris Racal sa concert ng Rivermaya.

Dahil dyowa nga si Maris, kaya malayang-malaya siyang magpunta sa backstage o kahit sa dressing room para magpa-picture, mag-video, at magpapirma ng mga merchandise na ginawa niya.

Kaloka nga si Maris na gumawa ng headband na dalawang mukha ni Rico ang makikita. Para nga itong peg sa ‘bibe’ na headband na naging trending din ngayon.

Makikitang tawang-tawa si Maris sa asal niya sa harap ni Rico, habang panay lang ang kamot sa ulo ni Rico, at manghang-mangha sa naisip ng dyowa niya.

At mas lalo siyang naaliw, nabaliw, nang makita rin niya ang poster na ginawa ni Maris, na may mukha niya, at may nakalagay na ‘Rico My Oppa’!

“Wow nice! Where did you get that?” tanong ni Rico kay Maris tungkol sa mga photo na ginamit.

Siyempre, super enjoy si Maris sa concert mismo, na kinakanta talaga ang mga inawit ng Rivermaya. Makikita na kasama niya sa panonood, pagkanta sina Kaila Estrada, Darren Espanto, Jane Oineza, RK Bagatsing, at may photo rin siya na kasama naman si Jolina Magdangal (misis ni Mark Escueta).

“Rivermaya The Reunion was (fire). What an experience! Witnessed great chemistry on stage. And they played ‘Sunog’ during sound check (thank you)!” sabi ni Maris.

At siyempre, tuwang-tuwa ang mga faney sa pinaggagawa ni Maris ha!

“Fangirling with the person you love is the best. Ang kulit mo, nakakatuwa ka.”

“Ang cute noong may ipapa-sign ka, ha!”

“Healthy relationship.”

“Oo na, alam namin na iyong-iyo si Rico Blanco. Love this couple. Super supportive of each other.”

“Now I know kung bakit bumabata si Rico, dahil sa iyo.”

Kaloka si Maris, super cute, ha! Hindi siya nakakairita na katulad ng ibang artista na may dyowang band member, ha!

(Dondon Sermino)