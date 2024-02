HUMAKOT ng tatlong medalya ang mga estudyante mula sa Philippine Science High School – Southern Mindanao Campus sa nagdaang Copernicus Physics and Astronomy Olympiad Global Round na idinaos sa Rice University sa Houston, Texas.

Sa ilalim ng gabay ng kanilang coach na si Ms. Levine Poralan, itinanghal sina Elijah Manuel T. Lagat bilang gold medalist at overall Top 1; Eri Lian G. Estabillo gold medalist at overall Top 2; at Yesi Jad Medeit S. Doctolero, silver medalist.

Ayon sa official website ng Copernicus Olympiad, kabilang sa kompetisyon ang mga aralin sa Natural Science, Olympiad, Film Festival, Copernicus Entrepreneurship Olympiad (CEO) at Mathematics Olympiad na sinalihan ng mga estudyante mula Grade 3 hanggang Grade 12 mula sa iba’t ibang mga bansa sa mundo.

“Wow, Pisay-Davao! The Philippine Science High School System commends the students and the coach of PSHS-Southern Mindanao Campus. We are proud of you!” pagbati ng Philippine Science High School sa kanilang Facebook Page.

(Moises Caleon)