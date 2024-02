Piolo, John Lloyd pantasya ng beauty queen na si Riana Pangindian

Pinasok na rin ng beauty queen na si Riana Pangindian ang showbiz. Si Riana ang tinanghal na Miss World Philippines 1st Princess 2021.

At siyempre, desidido siyang ituloy ang pag-aartista, bukod pa sa pagiging modelo.

“Yes I’m open to it, kasi ang sarap ng pakiramdam, ang saya ng feeling na gumagawa ng movie. Sana magustuhan ng mga tao ang movie namin,” sabi ni Riana, na kasama nga sa pelikulang ‘After All’ na bida sina Beauty Gonzalez, Kelvin Miranda, at dinirek ni Adolfo Alix, Jr.

Aminado siyang marami pa siyang dapat aralin bilang artista at willing naman daw siyang pagdaanan lahat `yon.

At kung mabibigyan ng pagkakataon, sina John Lloyd Cruz, Piolo Pascual ang bet na bet niyang makaeksena.

“Si John Lloyd kasi ang galing-galing niyang artista. Parang ang saya na matuto sa acting sa kanya. Ang natural ng acting niya.

“Hindi ko pa siya nakikita ng personal, kaya sana makita ko siya.

“And siyempre si Piolo talaga. Sa looks pa lang, sobrang pogi niya.

“Feeling ko magiging challenge sa akin kapag nakasama ko sila,” chika ni Riana.

So, willing ba siyang gumawa ng mga maseselang eksena with Lloydie and Papa P?

“Hindi ko pa naiisip `yon. Tingnan natin. Depende sa story. Hahaha!

“But if ever, sana drama rin. Mabilis din kasi akong umiyak. At puwede rin namang action, kasi very adventurous ako, very athletic din ako.

“So ‘pag drama, siguro si John Lloyd. Pag action naman kay Piolo. Hahaha!” sey pa ni Riana.

Well, walang masama kung mangarap ka agad ng mataas, ha!

Aba, malay naman natin, biglang-bigla ay matupad ang lahat ng wish niya.

So, abangan!

(Dondon Sermino)