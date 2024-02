Umakyat sa P1.02 trillion ang naipalabas ng gobyerno para sa mga infrastructure project sa loob ng 11 buwan, mula January hanggang November 2023, mas mataas kumpara sa P861.8 billion noong 2022.

Inihayag ito ng Department of Budget and Management batay sa November 2023 National Govern-ment disbursement report, kung saan tumaas ng P159.8 billion o 18.5 percent sa infrastructure spend-ing.

Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, mahalaga ang paggamit sa pondo ng gobyerno para sa paglago ng bansa kaya kailangang ipagpatuloy ng mga ahensiya ng gobyerno ang kanilang mga programa at proyekto na nakapaloob sa kanilang taunang budget at matapos ito sa takdang panahon.

“Government spen¬ding is vital to national growth. Thus, to help buttress robust economic growth, government agencies must continue to execute their programs and projects as authorized in the an-nual budget and deliver planned results in a timely manner,” ayon sa kalihim.

Kabilang sa may pinakamalaking nagamit na pondo ay ang Department of Public Works and High-ways para sa kanilang mga malalaking proyekto para sa konstruksiyon, rehabilitation, renovation, mga pagsasaayos sa mga kalsada at tulay at flood control na mga istruktura.

(Aileen Taliping)