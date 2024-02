Ogie Alcasid, Odette Quesada tandem to beat na

Ang bongga lang dahil tagumpay ang NuStar Cebu concert nina Ogie Alcasid, Odette Quesada, ang ‘Love, Q & A’ noong February 13.

Ang two-night concert naman nila sa Newport Performing Arts Theater noong February 14 & 15 ay sold out, ha!

Masuwerte nga na nabigyan kami ng ticket para makapanood ng show noong second night.

At alam na alam nina Odette at Ogie kung ano-ano ‘yung mga kantang swak sa panlasa ng kanilang target audience at iyon ang pinarinig nila sa crowd nila kaya enjoy ang lahat.

Hindi nila binigo ang mga tao na sa rami ng concerts at shows ay mas pinili silang makasama sa pagdiriwang noong February 13, 14, & 15.

Aliw sa audience ‘yung pakulo nilang ‘Halikan’ kung saan habang nasa audience si Ogie at kinakanta ang hit songs niya ay may ipo-focus sa camera na couple at kapag pinalabas sa LED screen on stage ang napiling couple ay maghahalikan ang mga ito.

As usual, kuwelang-kuwela ang portion na habang kumakanta ang mister ni Regine Velasquez-Alcasid sa audience ay pinagkakaguluhan ito ng fans para magpa-picture. Hagalpakan sa katatawa ang audience sa mga impromptu jokes at pagbabago niya ng lyrics ng mga kantang sinulat niya. Dinaan kasi sa kanta ng singer-actor ang kanyang pakikipag-usap at pagdyo-joke sa mga lumalapit at nagpapa-selfie na fans.

Hindi lang magagandang awitin ang inihandog ng dalawang icons sa manonood dahil havey na havey rin ang mga jokes ni OA. Maging si Odette ay nahawa sa kakwelahan ni Ogie. Bongga!

Aside sa hit songs ng dalawang OPM singer-songwriter icons, kinanta rin nila ang sikat ng kundiman song na ‘Hindi Kita Malimot’ na isinulat ni Josefino Cenizal noong 1939.

Bet din ng audience ang format ng show na kung saan every segment or song number na gagawin nila ay base sa mga tanong ng mga taong malalapit sa kanila na ipinapakita sa LED screen on stage.

Sina Regine, National Artist Ryan Cayabyab, Noel Cabangon, Robi Domingo, Rico Hizon ng CNN ang ilan sa personalities na nagtanong sa dalawang OPM icons at sinagot nila sa pamamagitan ng songs.

Winner rin ‘yung segment kung saan kinanta ni Ogie ang hit song ng asawa ni Odette na si Bodjie Dasig na ‘Sana Dalawa Ang Puso Ko’ at si Odette naman ay binirit ang ‘Dadalhin’ ni Regine.

Puring -puri ni Odette si Ogie dahil gandang-ganda ang una sa kinompose nitong ‘Bakit Ngayon Ka Lang’, na kinanta nila ng duet.

Nagsayawan naman ang mga tao sa Newport Performing Arts Theater nang kantahin ng dalawa ang mga OPM upbeats songs noong 80s tulad ng ‘Urong Sulong’ ni Regine, ‘Babaero’ ni Randy Santiago, ‘Mambobola’ ni Zsa Zsa Padilla at ‘Mahal na Mahal Ko Siya’ ni Gary Valenciano.

Hindi binigo nina Ogie at Odette ang mga nagsisigawang fans at ayaw pang matapos ang show, may mga lumabas na nga ng theater na patakbong bumalik nang kantahin ni Ogie ang ‘Mahal Kita Walang Iba’ at si Odette naman ay super sing ng ‘Friend of Mine’ para sa encore number nila.

Tinapos nila ang show nang sabay nilang kantahin ang 40-year old song na ‘Growing Up’ na sumikat dahil sa pelikulang ‘Bagets’ noong 1984. Sayawan at hiyawan ang audience, sumasabay ang lahat sa pagkanta na parang ayaw pa nilang matapos ang concert, huh! Kaloka!

Congrats, Ogie and Odette! Kayo na nga ang tandem to beat ngayon, ha!

‘Yun na!

(Ogie Rodriguez)