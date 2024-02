Tinutulan sa Kamara de Representantes ang panukala ng National Economic and Development Authority (NEDA) na huwag nang pakuhanin ng legislative franchise ang mga telecommunication company.

Ayon kay House Minority Leader at 4Ps party-list Rep. Marcelino Libanan ang pagkuha ng prangkisa sa Kongreso ay isa sa mga paraan upang mabantayan ang interes ng publiko.

“There is absolutely no way that Congress will give up its power to closely supervise the telecommunications sector, which is heavily imbued with public interest,” sabi ni Libanan.

“We are determined to exercise our oversight powers to ensure the supply of dependable and affordable telecommunications services, including internet services, to the public at all times,” dagdag pa nito.

Sa kasalukuyan, ang lahat ng telecommunication company ay kailangang kumuha ng prangkisa sa Kongreso.

Iginiit ni Libanan na ang lahat ng radio airwave sa bansa ay pagmamay-ari ng Estado at ng publiko.

“Let’s face it. Telecommunications is an extremely capital-intensive business that requires massive investments over several years. But this should not discourage resolute new players who have the wherewithal to compete,” paliwanag ng solon.

(Billy Begas)