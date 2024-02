Pinangunahin ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pamimigay ng bigas at cash assistance sa mga residente ng Siquijor kung saan nito iginiit ang kahalagahan na maging abot-kaya ang presyo ng bigas.

Ayon kay Romualdez umaksiyon ang Kamara upang mapababa ang presyo ng bigas na panguna­hing pagkain ng mga Pilipino.

“It (rice) is a staple in every Filipino’s diet. No Filipino meal is complete without rice. That is why we at the House of Representatives have gone to great lengths to ensure that this staple remains within the reach of the common Filipino,” sabi ni Romualdez.

Kasabay umano ng paggawa ng mga remedyo sa batas, ang paglulungsad ng Cash and Rice Distribution (CARD) Program para matulungan ang mga pamilyang hirap sa pagbili ng bigas.

Sa ilalim ng programa ay makatatanggap ng P1,000 halaga ng bigas at P1,000 cash ang mga benepisyar-yo. Sa paglulungsad ng programa sa Siquijor nitong Linggo ay 3,000 benepisyaryo ang inabutan ng tulong.

(Billy Begas)