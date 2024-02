GAME nang makipag-twinning sa mga estudyante ang pusang si Ming Ming ng UST Faculty of Engineering dahil mayroon na rin itong sariling uniform!

Aliw ang dala ng video na pinost ni @_keyeyem matapos ipakita ang pagbibigay ng mga estudyante ng University of Santo Tomas (UST) Faculty of Engineering uniform sa isang resident cat ng eskwelahan sa España, Manila.

Sa Tiktok video ni @_keyeyem, nag desisyon ang mga engineering student ng UST na bigyan ng kapareho nilang uniform ang puting pusa na nakilalang si ‘Ming Ming, the Ruaño Cat.’

Isang bagong polo na may logo pa ng UST Faculty of Engineering ang isinuot sa pusa sa tulong ng naka-assign na guardiya sa Fr. Roque Ruaño Building.

“Her very own UST PAWculty of Engineering uniform,” saad ng netizen.

Nakaburda din sa polo ni Ming Ming ang mismong pangalan niya para siguradong hindi ito mawawala.

Buntis si Ming Ming at malapit na itong manganak kaya sakto lang ang sukat ng polo na binigay sa kanya.

Bukod sa bagong bihis, binigyan din ng mga estudyante si Ming Ming ng bagong pulang collar na dumagdag sa kaktutan ng fur baby.