McCoy gustong tadyakan, sapakin, tapusin ng mga fan

Tuwang-tuwa si McCoy de Leon sa motorcade na ginawa nila sa Bacoor, Cavite.

Aliw na aliw siya sa mga placards, posters na ginawa ng mga taga-Bacoor para iparamdam ang pagmamahal sa kanya.

May nag-post ng ‘Papansin ka sa akin McCoy!”

May mga video na maririnig mo ang chika na, “Ano ba, nag-flying kiss sa akin si McCoy! Ang pogi. Nakakakilig.”

Pero ang mga nakakaloka ay ang mga placard na hawak ng mga lalaki, para kay David, karakter niya sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ ha!

Heto nga ang mga banta nila kay McCoy:

“David ako na ang magsusumbong kay Ramon na hindi ka si Tanggol.”

“David ako ang tatapos sa iyo!”

Kaloka, di ba? May pagbabanta na ang mga barako sa karakter ni McCoy bilang si David.

“Nakakatuwa pa rin kahit gusto niyo akong tapusin. Hahahaha! Kita-kits ulit sa susunod na caravan!” sabi lang ni McCoy.

Kunsabagay, sabi nga ng mga netizen, nakakagigil, nakakabuwisit, nakakapanginig ng laman ang character ni McCoy, na super effective nga raw ang acting niya bilang David.

Heto pa ang gigil na gigil na mensahe nila kay McCoy:

“Nakuha nila ang gigil, but we still love you.”

“David kuha mo inis naming lahat, isa lang ibig sabihin noon magaling kang kontrabida.”

“Ang sama kasi ng role mo as David. Ikaw ‘yung tipong gusto kong tadyakan ang pagmumukha. Keep up the good work.”

“Ang sarap mong sapakin!”

“Ang galing mo kasi lods.”

Well, sabi nga, habang dumarami ang nagagalit kay McCoy, mas tumatagal ang exposure niya, ha! Alangan namang patayin siya agad, eh, kuhang-kuha niya ang galit, inis ng mga manonood.

(Dondon Sermino)