Mark Alvarez, Summer Rule nanggulantang

GINULAT ni Summer Rule ang mga liyamadista nang pamayagpagan ang 3-Year-Old & Above Maiden Race nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Ginabayan ni jockey Mark Angelo Alvarez, kumaripas siya sa largahan upang iwanan agad ang mga katunggali.

Halos hindi nakasunod ang mga katibal dahil sa tulin ng kabayo, nakaabante ng dalawa’t kalahating kabayo sa pumapangalawang si B Fit And Fabulous.

Papa-far turn lumayo pa si Summer Rule kay B Fit And Fabulous habang ang liyamadong si Dona Leoncia nagsimulang humagibis.

Nasa segundo na si Dona Leoncia sa huling kurabada, pero nasa limang kabayo na ang lamang ni Summer Rule tungo sa tagumpay.

Tinawid niya ang meta na may anim na kabayo ang distansya sa pumangalawang si Dona Leoncia sa tiyempong 1:28 minuto sa 1,400-meter race upang hamigin ni winning horse owner FR Sevilla Jr. ang P22k cash prize.

Kinubra naman ng breeder ng nanalong kabayo na si Marlon Cunanan ang P4,500 premyo habang may P1k at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

(Elech Dawa)