Manny Pacquiao supalpal sa Olympics

AGAD pinatunog ng International Olympic Committee ang bell na nagsara ng pintuan kay 8-division world men’s pro boxing champion Manny Pacquiao para sa 33rd Summer Olympic Games 2024 sa Paris sa July.

Hindi pinaporma ng world sports governing body na mailadlad ng Pinoy boxing icon ang alamat sa ring sa quadrennial sportsfest dahil sobra na sa edad.

Ipinahayag ng IOC Linggo sa tugon sa liham ng Philippine Olympic Committee sa nakaraang taon na umaapela para sa dating senador na makapag-Paris, na 40-taong gulang lang ang limitasyong edad para sa mga atleta sa Olympics.

Si Pacquiao ay 45 na.

Gayundin, kung natugunan man ni Pacquiao ang regulasyon sa edad, ang kanyang posibleng kwalipikasyon sa Olympics ay dumaan sa mga qualifier, isa ang 19th Asian Games 2023 sa Hangzhou noong October kung saan nakakuha si Eumir Felix Marcial ang light heavyweight slot dahil sa pagsakote ng silver medal.

“Too bad our beloved boxing icon is disqualified because of his age and that everyone needs to go through qualifiers, in all sports, to be able to participate in Paris,” malungkot na sey ni POC president Abraham ‘Bambol’ Tolentino.

Si James McLeod, IOC Director para sa National Olympic Committee Relations, ang sumulat sa POC na dumenay sa huling ni Pacman.

“The only valid boxing qualification system for Paris 2024 is the one approved by the IOC Executive Board in September 2022 published and distributed to NOCs and boxing national federations on 6 December 2022,” ani McLeod. “This includes the age limit of 40.”

Hindi rin maaaring gamitin ni Pacquiao para makalaro sa Paris ang Universality rule.

“The Universality places for the Olympic Games will not be allocated to NOCs with an average of more than eight [08] athletes in individual sports/disciplines at the last two editions of the Olympic Games [Rio and Tokyo],” dagdag ni Mcleod.

May 17 atleta ang ‘Pinas sa Tokyo na lahat sa individual sports kung saan si Hidilyn Diaz ang nagwagi ng unang Olympic gold medal ng bansa, sina Carlo Paalam at Nesthy Petecio ay mga nagpilak samantalang si Marcial ay nakatanso sa boksing.

Sa ngayon, qualified na ang apat na Pinoy sa Paris na sina world No. 2 pole vaulter Ernest John Obiena, Marcial at artistic gymnasts Carlos Yulo at Aleah Finnegan.

(Lito Oredo)