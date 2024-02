Joseph Sedurifa, Jeff Manday ikakana Meralco

WALANG itulak-kabigin sa teams na maglalabu-labo sa huling bugso ng 3RD PBA 3×3 2023-24 Third Conference ngayong Lunes sa Ayala Malls Glorietta sa Makati.

Ang grand slam-seeking TNT, dadaan sa butas ng karayom lalo sa top seed Meralco. Palaban din ang leg winners Cavitex at MCFASolver at ang apat pang koponan na aabante.

Top four finishers ang Bolts, Triple Giga, Braves at Tech Centrale base sa naipong tour points pagkatapos ng 6-leg conference kaya seeded na agad sa knockout stage.

Agawan sa natitira pang apat na slot ang Blackwater Smooth Razor, San Miguel Beer, Purefoods TJ Titans, Pioneer Elastoseal, Terrafirma 3×3 at Ginebra. Ang mga anim na nabanggit ang nag-qualify sa grand finale.

Nasa Pool A ang Smooth Razor, Katibays at Dyip, sa Pool B ang Beermen, Titans at Gin Kings.

Alas-2:00 ng hapon ang umpisa ng laglagan.

Sasandal pa rin ang Meralco sa high-scoring tandem nina Joseph Sedurifa at Jeff Manday, balik si Almond Vosotros sa TNT matapos lumiban sa final leg ng season.

Gigiyahan muli ni Brandon Ramirez ang MCFASolver, alas ng Cavitex si Jorey Napoles. Palaban din sina Wendel Comboy ng Blackwater at Ken Bono ng SMB.

Sa quarters, toka ng Pool A topnotcher ang No. 4 MCFASolver, top seed Meralco kontra No. 2 sa Pool B, No. 2 Triple Giga vs. No. 2 ng Pool A, at third seed Cavitex kontra top team sa Pool B.

Taya ang P750K premyo sa grand champion, P250K sa runner-up at P100K sa third placer.

(Vladi Eduarte)