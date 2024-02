Jonnel Policarpio sa DLSU pa rin didribol

IPAGPAPATULOY NI Jonnel Policarpio ang karera sa De La Salle University makaraan ang unang pahayag na paglayas sa Green Archers noong isang taon.

Pinasya niyang manatili sa Taft-based squad mula sa mahabang diskusyon ng pamilya at kanyang coach mula sa paglisan dahil sa problemang personal.

Pasalamat ang 6-foot-4 forward sa pagbibigay ng ikalawang tsansa ng DLSU na magdedepensa ng titulo sa 86th UAAP men’s basketball tournament 2024.

May average si Policarpio na 6.69 points, 4.63 rebounds at 2.19 assists sa nakaraang taong liga at isa sa mga sasandalan ng kanyang kampo.

Matibay pa rin ang La Salle sa parating na season dahil nasa kampo pa rin si season at Finals

MVP Kevin Quiambao.

Maasahan din sina Jacob Cortez, Kean Baclaan at Luis Pablo, na pare-parehong magsisilbi pa ng tig-iisang taong residency.

Nitong taon nagdesisyon ang pamilya ni Cortez na lumipat sa koponang pinaglaruan ng amang si Mike kasunod ng kampeonato ng batang Cortez sa San Beda University Red Lions sa 99th NCAA seniors hoop. Tinapos naman ni Baclaan ang dalawang taon sa National University upang samahan ang malapit na kaibigang si Quiambao, habang sinibatan Pablo ang University of the Philippines upang bumalik sa La Salle.

(Gerard Arce)