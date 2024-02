Jinggoy Estrada hiling matigil na bardagulan sa Senado, Kongreso

Kahit maraming events nitong Saturday, February 17, hindi nagpakabog si Senator Jinggoy Estrada sa kanyang 61st birthday celebration.

Napuno nga ang penthouse ng Emar Suites sa Shaw Blvd. kung saan nag-celebrate si Sen. Jinggoy ng kanyang birthday.

Ang saya lang dahil nandoroon ang parents niyang sina former President Joseph ‘Erap’ Estrada at former Sen. Loi Ejercito.

Nagkagulo nga ang lahat sa pagdating ng parents ni Sen. Jinggoy at lahat ay gustong magpa-picture sa power couple.

Siyempre, agaw-eksena rin ang pagdating ni Vice President Sara Duterte, ha! Talagang love nga niya si Sen. Jinggoy!

Kumpleto naman ang mga anak ni Jinggoy na sina Janella, Jolo, Julian, at Jill. Siyempre, ang misis niyang si Precy ang punong-abala sa party na ‘yon.

Ang BFF ni Sen. Jinggoy na si Sen. Bong Revilla ay nasa party rin kasama ang misis na si Representative Lani Mercado.

Flinex pa nga ni Sen. Jinggoy na kakandidato uli sa pagka-senador si Sen. Bong sa 2025.

Ang ilan pa sa nakita namin sa party ay ang Diamond Star na si Maricel Soriano, Lorna Tolentino, Amy Austria, Direk Laurice Guillen, Direk Gina Alajar, Sen. Mark Villar, Tirso Cruz III, Lyn Cruz, Christopher de Leon, Sandy Andolong, Princess Revilla, Jake Ejercito.

Eddie Gutierrez, Annabelle Rama, Ruffa Gutierrez, Edgar Mortiz, Bayani Agbayani, Jude Estrada, Jackie Ejercito, Faith Cuneta, at nag-host naman sina Eric Nicolas at Marissa Sanchez.

Naunang dumating sa venue si Sen. Robin Padilla at sumunod naman ang misis niyang si Mariel Rodriguez.

Actually sa rami ng mga bisitang dumating ay hindi na namin matandaan ang iba.

Ang saya-saya lang ng party ni Sen. Jinggoy at nang tanungin namin siya kung ano ang birthday wish naman niya para sa ating bansa, sinabi niyang sana ay matigil na ang bardagulan sa Senado at Kongreso para sa pag-unlad din ng Pilipinas.

So bongga!

(Jun Lalin)