Jeepney driver binigyan ng P50K: Ivana Alawi magsasama ng fan sa Taylor Swift concert

Kaloka si Ivana Alawi! Parang siya na yata ang pinaka-generous na artista/influencer sa ngayon.

Aba, ang hindi naiisip ng iba, naiisip niya, ha!

Imagine, biglang-bigla ay nag-announce siya sa kanyang mga social media account na mamimigay siya ng VIP ticket sa concert ni Taylot Swift, na siyempre pa ay kasama na ang libreng airfare, hotel, pagkain.

“Mamimigay tayo ng all expense paid trip to Singapore, from March 6 to March 8 (travel day), lahat ay libre, na ang iisipin mo na lang ay ang pagi-enjoy mo, at pagbi-video mo.”

Siyempre, dapat may passport ang mapipili ni Ivana, ha! Na may oras talagang mag-travel sa mga oras na `yon.

At ang requirements lang, kailangan ay i-follow lang ang kanyang mga social media account tulad ng TikTok, Facebook, Instagram, YouTube.

At dapat lang ay i-share ang video na ginawa niyang `yon, at maglagay ng mensahe tungkol kay Taylor.

Sa February 22 ang announcement ng winner. At siyempre, mas bongga dahil makakasama nga siya at pamilya niya sa trip na `yon sa Singapore, at panonood kay Taylor.

Bongga, di ba? Kabog na kabog ang mga malalaking artista.

Kunsabagay, sa laki naman ng kita ni Ivana sa YouTube, na bawat post niya ay milyones talaga ang view, kaya sure agad na bawing-bawi ang mga ginagastos niya.

At siyempre, kuwela rin ang bago niyang YouTube content na guest niya ang isang TikTok star (Yobab) na nag-post na gusto niyang maka-collab si Ivana hindi dahil sa clout, kundi dahil gusto niyang makakain ng king crab.

Pero bukod sa napagbigyan niya ang hiling ni Yobab, may mga pasahero pa ring nabiyayaan. Aba, lahat ng mga sumakay sa jeep na `yon, binibigyan niya ng datung, ha!

Nagmistula silang mga barker, na lahat ng mga sumakay nga ay may automatic na P1K, ha!

At siyempre, masayang-masaya ang mismong driver, na nagsabi na P1K ang kinikita niya bawat araw na biyahe niya.

At dahil masaya si Ivana, bukod sa mga picture, binigyan pa niya ng naturang driver ng P50K, ha!

“Ang bait kasi ni kuya, kaya dapat siyang biyayaan. Sobrang hardworking niya,” sabi ni Ivana.

Tuwang-tuwa nga ang misis ng naturang driver na binuking pa na crush daw ng mister niya si Ivana, na palaging pinapanood sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

So, hindi na ako nagtataka, na kung ano man ang mga lumalabas na tsismis kay Ivana, biglang nakakalimutan ng mga fan, dahil may mga pasabog nga siyang ganito, ha!

Bongga!

(Dondon Sermino)