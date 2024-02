Jao Umandal, Cignal bumida sa mga award

SA paggiya ni Joshua ‘Jao’ Umandal, sinungkit ng Cignal ang apat sa walong karangalan sa natapos na 3rd Philippine National Volleyball Federation Champions Cup 2024 men’s division nitong Sabado ng gabi sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Manila.

Itinanghal ang 25-anyos, 6-2 ang taas at produkto ng University of Santo Tomas na Most Valuable Player at 1st Best Outside Spiker sa torneong inorganisa ng PNVF sa pamumuno ni Ramon ‘Tats’ Suzara.

Ang teammates ni Uandal na sina John Paul Bugaoan at EJ Casaña na mga kumayod din sa HD Spikers upang manatili ang kampeonato sa apat na set na pagkalos kontra Iloilo D’Navigators, ang 2nd Best Middle Blocker at Best Setter, ayon sa pagkakabanggit.

Konsuwelong 2nd Best Outsider Spiker si Barbie San Andres habang ang kakuwadra sa Iloilo na si Jayvee Sumagaysay ang 1st Best Middle Blocker sa torneong mga pinadrinuhan ng PLDT, Ayala Land, Nuvali, Cignal, One Sports, One Sports+, Mikasa, Senoh, Foton, Philippine Olympic Committee, at ng Philippine Sports Commission.

Kumukumpleto sa mga individual awardee sina Bryle Gomez ngng tumerserong College of Saint Benilde bilang Best Libero, at Kevin Montemayor nang pumang-apat na VNS Asereht Griffins na Best Opposite Spiker.

Pumanglima sa kaganapan ang Savouge Spin Doctors, pang-anim ang Philippine Army, pampito ang PGJC Philippine Navy at pangwalo’t kulelat ang Philippine Air Force.

(Lito Oredo)